【新華社香港4月15日】中国香港特別行政区の香港コンベンション＆エキシビションセンターで14日、香港国際イノベーションテクノロジーエキスポ（InnoEX）と香港春季エレクトロニクスフェアが開幕した。27の国・地域から2800社以上が出展し、世界最先端の人工知能（AI）技術や電子製品を展示する。香港特区イノベーション・科学技術・工業局の孫東（そん・とう）局長は開幕式で、同エキスポは香港のイノベーションの強みを示す