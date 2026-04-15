中学受験は結果がすべてと思われがちですが、終わったあとに残るのは合否だけではありません。選ばなかった選択肢や、耳に入ってくる他人の結果が、思いがけず心を揺らすことがあります。その揺れが、後から静かな後悔に変わることもあります。【漫画】中学受験が終わっても親の胸を波立たせる後悔と心残り（全編を読む）「どこ受けた？」が呼び起こす、終わらない受験東京都在住Aさん（40代）の息子が進学したのは、最難関校の一