4月11日、航空自衛隊の「ブルーインパルス」が熊本の空を飛びました。 【写真を見る】ブルーインパルス2番機パイロット「あの日、力になれなかった」葛藤を胸に"不死鳥"の編隊飛行に込めた故郷への恩返し 編隊の一翼を担ったのは、今回のフライトに特別な想いを込めた熊本市出身のパイロットでした。 一糸乱れぬ編隊飛行。 航空自衛隊の専門飛行チーム「ブルーインパルス」です。 熊本地震から10年