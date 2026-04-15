日本バレーボール協会は15日、2026年度の女子日本代表登録メンバーを発表し、イタリア1部リーグのノバラでプレーした石川真佑主将ら37人を選出した。この中から6月開幕のネーションズリーグ、28年ロサンゼルス五輪出場権が懸かる8月のアジア選手権、9月開幕の愛知・名古屋アジア大会の代表メンバーを決める。SVリーグのNEC川崎から、それぞれイタリア1部のクラブへの移籍が決まっている佐藤淑乃と和田由紀子、ドイツ1部ドレス