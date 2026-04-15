新スマホ「Nothing Phone (4a) Pro」が日本で4月22日に発売！価格は79,800円Nothing Technologyの日本法人であるNothing Technology Japanは15日、同社が展開するメインブランド「Nothing」における新商品として5G対応ミッドハイレンジスマートフォン（スマホ）「Nothing Phone (4a) Pro」（型番：A069P）を日本市場において2026年4月22日（水）9時より発売すると発表しています。また発売に先立って2026年4月15日（水）15時より順