新スマホ「Nothing Phone (4a) Pro」が日本で4月22日に発売！すでに受付中で、価格は7万9800円。FeliCaに対応し、楽天モバイルでも販売

新スマホ「Nothing Phone (4a) Pro」が日本で4月22日に発売！すでに受付中で、価格は7万9800円。FeliCaに対応し、楽天モバイルでも販売