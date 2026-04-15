ドライブレコーダーに映った男。手元を見ると刃物のようなものを持っています。笠間実容疑者（78）。ドライバーを脅すなどした疑いで逮捕されました。事件があったのは14日午前8時半ごろ。現場は、千葉・白子町。笠間容疑者は20代の男性と車の運転を巡ってトラブルに。男性は、すぐに110番通報。窓を閉めていたため、けがなどはありませんでした。笠間容疑者は「私がやったことに間違いありません」と容疑を認めています。