自民党の保守系グループ「日本の尊厳と国益を護る会」は15日、国会内で会合を開き、安定的な皇位継承のため皇室典範を改正し、皇統に属する男系男子の養子縁組の容認を求める提言をまとめた。代表の青山繁晴衆院議員が月内にも高市早苗首相や衆参両院議長に提出する。提言は男系男子による継承を訴え「かけがえのない伝統の断絶は許されない」とした。