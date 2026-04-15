日本サッカー協会(JFA)は15日、キリンチャレンジカップ2026のアイスランド代表戦および2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に臨む日本代表のメンバー発表会見を、5月15日(金)の14時から行うと発表した。発表会見には宮本恒靖会長、山本昌邦ナショナルチームダイレクター(ND)、森保一監督が出席する。壮行試合となるアイスランド戦は、5月31日(日)に国立競技場で開催。チームは同試合後、W杯事前合宿地のメキシコ・モンテ