和歌山県岩出市で、女子児童2人がはねられ重軽傷を負う事故がありました。車は交差点の先で信号柱にぶつかったあと、横断中の女児らを巻き込んだとみられます。 15日午後3時ごろ、和歌山県岩出市相谷の信号のある交差点で、「車と小学生がぶつかって、車は信号無視です」と目撃した人から通報がありました。 警察によりますと、80代の男性が運転する普通乗用車が、交差点を通過した先で信号柱にぶつかり、そのはずみで、横断歩道