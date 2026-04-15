横浜市は１５日、「保土ケ谷スポーツセンター」（同市保土ケ谷区神戸町）の天井パネルが落下したと発表した。同区によると、１４日午後７時半ごろ、同センター１階の第一体育室で断熱材に化粧紙を貼った天井パネル（縦１メートル、横１・２メートル、厚さ３センチ）が落下した。当時、２４人が利用していたが、落下場所の反対側にいたため、けがはなかった。同区は水を吸収したパネルが重さに耐えられずに落下したとみている