１５日、会談に先立ち、人民大会堂東門外広場でトー・ラム氏（右）の歓迎式典を行う習近平氏。（北京＝新華社記者／燕雁）【新華社北京4月15日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記・国家主席は15日午前、国賓として訪中したベトナムのトー・ラム共産党書記長・国家主席と北京の人民大会堂で会談した。１５日、会談に先立ち、記念撮影する習近平氏と彭麗媛（ほう・れいえん）夫人（右側）、トー・ラム氏と