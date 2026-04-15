ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 習近平氏、ベトナム共産党書記長・国家主席と会談 習近平氏、ベトナム共産党書記長・国家主席と会談 習近平氏、ベトナム共産党書記長・国家主席と会談 2026年4月15日 19時7分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １５日、会談に先立ち、人民大会堂東門外広場でトー・ラム氏（右）の歓迎式典を行う習近平氏。（北京＝新華社記者／燕雁） 【新華社北京4月15日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記・国家主席は15日午前、国賓として訪中したベトナムのトー・ラム共産党書記長・国家主席と北京の人民大会堂で会談した。１５日、会談に先立ち、記念撮影する習近平氏と彭麗媛（ほう・れいえん）夫人（右側）、トー・ラム氏とゴー・フオン・リー夫人。（北京＝新華社記者／黄敬文）１５日、会談に先立ち、人民大会堂東門外広場でトー・ラム氏（左）の歓迎式典を行う習近平氏。（北京＝新華社記者／李響）１５日、会談に先立ち、人民大会堂東門外広場でトー・ラム氏（右）の歓迎式典を行う習近平氏。（北京＝新華社記者／李響）１５日、会談に先立ち、人民大会堂東門外広場でトー・ラム氏（右）の歓迎式典を行う習近平氏。（北京＝新華社記者／李響）１５日、会談に先立ち、人民大会堂東門外広場でトー・ラム氏（右）の歓迎式典を行う習近平氏。（北京＝新華社記者／申宏）１５日、トー・ラム氏と会談する習近平氏。（北京＝新華社記者／申宏）１５日、トー・ラム氏（左）と握手を交わす習近平氏。両氏は会談後、２国間協力文書の調印に立ち会った。 （北京＝新華社記者／翟健嵐） リンクをコピーする みんなの感想は？