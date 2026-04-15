人気コスプレイヤーでグラビアアイドルの伊織もえさんのSPA!デジタル写真集「伊織もえサイケデリック・グラマラス」がリリース。誌面カットが公開されました。【写真】フェロモンを放つ伊織もえさん伊織もえは、2015年からコスプレイヤーとして人気を集め国内外で活躍。これまでに飾った雑誌の表紙は150冊超えています。そんな彼女を「トップコスプレイヤーの幻覚ボディ」というテーマのもと撮影を敢行。サイケなバーに佇む1960