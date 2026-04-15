私アンジュ（36）。今日はナツキ（小2・息子）とユイ（年少・娘）の2人の子どもを公園で遊ばせていたら、ナツキのお友だち、ハジメくんも妹と公園に来ていたようで一緒に遊ぶことになりました。4人は楽しく遊んでいたのですが、ハジメくんと登校班が同じだというカズキくん（小4）がやってきて一緒に遊びたがるのです。カズキくん、年齢が上だからなのか危険な遊びを提案したり口調が乱暴で……。今日は遊べないことを告げたのに、