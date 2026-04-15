名古屋・栄で先月2日、無免許で信号無視して事故を起こしそのまま逃げたとして、トルコ人の男が逮捕されました。トルコ国籍で大治町に住む無職、アタカン・コライ容疑者(35)は先月2日、中区錦3丁目で無免許で軽トラックを運転中、危険な速度で赤信号を無視して交差点に進入。走ってきた乗用車と衝突して、男性2人にケガをさせたにもかかわらず、そのまま逃げた疑いが持たれています。コライ容疑者は現場に車を乗り捨てて逃