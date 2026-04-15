テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」が１４日に放送され、テレビプロデューサー・佐久間宣行氏とタレントの伊集院光が出演。同局・中根舞美アナウンサーが進行を務めた。同局で名物番組として人気の「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」からタレント・出川哲朗が出演した。出川の冠人気番組で、旅先の心優しき人に助けてもらいながら電動バイクで旅をするバラエティー。数多くの豪華ゲストが登