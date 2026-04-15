歌手の新浜レオン（29）が15日、川崎で行われた1st EP『New Beginning』のリリースイベント「新浜レオン 今年も集まレオン！2026 in ラゾーナ川崎プラザ」に登場。あいにくのう雨天だったが、マルチクリエイター・こっちのけんと（29）がスペシャルゲストとして駆け付け、ファンの前でパフォーマンスを披露した。【写真】ダイナミックにパフォーマンスをする新浜レオン同い年の2人は、2024年の『NHK紅白歌合戦』初出場をきっか