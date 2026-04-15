新浜レオン＆こっちのけんと、雨空の下パフォーマンス披露 出会いのきっかけ語る
歌手の新浜レオン（29）が15日、川崎で行われた1st EP『New Beginning』のリリースイベント「新浜レオン 今年も集まレオン！2026 in ラゾーナ川崎プラザ」に登場。あいにくのう雨天だったが、マルチクリエイター・こっちのけんと（29）がスペシャルゲストとして駆け付け、ファンの前でパフォーマンスを披露した。
【写真】ダイナミックにパフォーマンスをする新浜レオン
同い年の2人は、2024年の『NHK紅白歌合戦』初出場をきっかけに親交を深めた。こっちのけんとは、今作に収録されている新曲「LOVE しない？」の作詞・作曲を手掛け、MVにも出演、コーラスにも参加している。
「LOVE しない？」は『もしも新浜レオンというアニメ作品が昭和にあったら、そのオープニング曲はどうなるか？』をテーマに作られ、メロディーはこっちのけんとらしさを残しつつ、新浜レオンの低音ビブラートが映えるような1曲。また、「惚れ惚レオン！」「デレデレオン！」など、新浜レオンのトレンドとも言える“レオン語”がちりばめられた新浜らしい楽曲になっている。
新浜は川崎に集まったファンに「無事発売を迎えることができました。ありがとうございます。ファンのみなさんがどんな表情をするかを大切にしてたので、やっとその日が来たんだなとうれしいです」と笑顔であいさつ。「全てあげよう」「Fun! Fun! Fun!」を歌唱した。
会場の熱気が高まる中、こっちのけんとがスペシャルゲストとして登場。けんとは「感謝感激雨あらレオン」と“レオン語”を披露。
ステージでは、2人が交流するきっかけとなった紅白についての話題に。新浜は「紅白のトップバッターだったけんとさんからバトンを受け取った。あそこから、こうやって立っているのはすごいこと」と感慨深そうに語った。けんとは昨年新浜が出演した紅白についても触れた。「『Fun! Fun! Fun!』をアナウンサーが紹介する時に、『世界一簡単な振り付けです』と言っていて爆笑しました。蕎麦を食べてる手が止まりました」と話し、笑いを誘った。
最後に2人で「はいよろこんで」「LOVEしない？」をパフォーマンス。会場のボルテージは最高潮を達した。
【写真】ダイナミックにパフォーマンスをする新浜レオン
同い年の2人は、2024年の『NHK紅白歌合戦』初出場をきっかけに親交を深めた。こっちのけんとは、今作に収録されている新曲「LOVE しない？」の作詞・作曲を手掛け、MVにも出演、コーラスにも参加している。
新浜は川崎に集まったファンに「無事発売を迎えることができました。ありがとうございます。ファンのみなさんがどんな表情をするかを大切にしてたので、やっとその日が来たんだなとうれしいです」と笑顔であいさつ。「全てあげよう」「Fun! Fun! Fun!」を歌唱した。
会場の熱気が高まる中、こっちのけんとがスペシャルゲストとして登場。けんとは「感謝感激雨あらレオン」と“レオン語”を披露。
ステージでは、2人が交流するきっかけとなった紅白についての話題に。新浜は「紅白のトップバッターだったけんとさんからバトンを受け取った。あそこから、こうやって立っているのはすごいこと」と感慨深そうに語った。けんとは昨年新浜が出演した紅白についても触れた。「『Fun! Fun! Fun!』をアナウンサーが紹介する時に、『世界一簡単な振り付けです』と言っていて爆笑しました。蕎麦を食べてる手が止まりました」と話し、笑いを誘った。
最後に2人で「はいよろこんで」「LOVEしない？」をパフォーマンス。会場のボルテージは最高潮を達した。