10年、20年先の社会の変化を見据えて、子どもの教育を考え始める親が増えている。幼児から高校生まで教える人気学習塾「VAMOS」の富永雄輔代表が、教育の新潮流から、子どもの学力の伸ばし方のヒントなどを解説する本連載。前2回と2026年の中学入試を踏まえたトレンドを紹介してきたが、今回は前後編にわたって入試問題そのものの傾向と、その変化が示す学習の本質について掘り下げる。前編では、「行き着くところまで行った難しさ