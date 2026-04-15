“かわいすぎる卓球女子”として話題の菊池日菜が15日までにInstagramを更新。オフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】“可愛すぎる”と話題・卓球女子21歳、「透明感スゴイ」モデル姿、試合姿など（11枚）モデル姿や試合姿などで注目を集めている菊池。今回は、自然に囲まれるオフショットを披露。凛とした表情から笑顔まで、様々な姿で魅せた。ファンからは「とても美しい」「最高」などの声が集ま