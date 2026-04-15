12日に都内のホテルで行われた自民党大会で、陸上自衛隊中央音楽隊の鶫（つぐみ）真衣3等陸曹が国歌を斉唱。SNSなどで「法に抵触するのでは」といった指摘が相次いでいる。 自衛隊法は第61条で「隊員は選挙権の行使を除き、政治的行為をしてはならない」旨、規定している。隊員の行為が法に抵触しているのではないかと、一部の野党議員やSNSで指摘が相次いでいる。自民党の鈴木俊一幹事長は13日の記者会見で「個人に対してお願い