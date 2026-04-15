【1/24 スコープドッグ ターボカスタム［DX］】 【1/35 スタンディングタートル［ST版］】 4月16日11時より予約開始 ウェーブは、プラモデル「1/24 スコープドッグ ターボカスタム［DX］」、「1/35 スタンディングタートル［ST版］」を4月16日11時より予約受付を開始する。 本商品は「装甲騎兵ボトムズ」シリーズに登場するAT