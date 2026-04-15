ウェーブ、プラモデル「1/24 スコープドッグ ターボカスタム［DX］」、「1/35 スタンディングタートル［ST版］」を4月16日に予約開始
【1/24 スコープドッグ ターボカスタム［DX］】 【1/35 スタンディングタートル［ST版］】 4月16日11時より予約開始
ウェーブは、プラモデル「1/24 スコープドッグ ターボカスタム［DX］」、「1/35 スタンディングタートル［ST版］」を4月16日11時より予約受付を開始する。
本商品は「装甲騎兵ボトムズ」シリーズに登場するAT「スコープドッグ ターボカスタム」、「スタンディングタートル」をプラモデル化したもの。
「1/24 スコープドッグ ターボカスタム［DX］」は1/24スケールで、画像ではソリッドシューターやガトリングガンなどが確認できる。「1/35 スタンディングタートル［ST版］」はパーツ数を抑えたST版で立体化され、ハンディロケットランチャーが確認できる。
【公開予告】- 株式会社ウェーブ (@wave_corp) April 15, 2026
明日4月16日（木）AM11:00より、ウェーブ公式サイト（https://t.co/chEjZcyfnV）にて、1/24 スコープドッグ ターボカスタム［DX］の製品ページを公開します。
取扱店舗様での予約受付も明日より順次開始予定です。よろしくお願いします！#ウェーブ #装甲騎兵ボトムズ pic.twitter.com/xLy2XpVqsu
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明日4月16日（木）AM11:00より、ウェーブ公式サイト（https://t.co/chEjZcyfnV）にて、1/35 スタンディングタートル［ST版］の製品ページを公開します。
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