【1/24 スコープドッグ ターボカスタム［DX］】 【1/35 スタンディングタートル［ST版］】 4月16日11時より予約開始

ウェーブは、プラモデル「1/24 スコープドッグ ターボカスタム［DX］」、「1/35 スタンディングタートル［ST版］」を4月16日11時より予約受付を開始する。

本商品は「装甲騎兵ボトムズ」シリーズに登場するAT「スコープドッグ ターボカスタム」、「スタンディングタートル」をプラモデル化したもの。

「1/24 スコープドッグ ターボカスタム［DX］」は1/24スケールで、画像ではソリッドシューターやガトリングガンなどが確認できる。「1/35 スタンディングタートル［ST版］」はパーツ数を抑えたST版で立体化され、ハンディロケットランチャーが確認できる。

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