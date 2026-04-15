オートレースの「第40期選手候補生入所式」が15日、茨城県下妻市のオートレース選手養成所で行われ、40期19人の候補生がお披露目となった。40期の女性選手候補生は4人。小倉智佳子（18＝埼玉）は「小6の時、父と川口オートへ。大歓声を聞いて、これはレーサーになりたいと思った」と志望動機を語った。坂本碧唯（あおい、28＝愛知）はプロスノーボーダー（クロス）からの転身。「スノボは3年前に引退。オートレースはネット