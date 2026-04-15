高崎市出身のソプラノ歌手が地元でコンサートを開き、訪れた人たちが春のひと時を楽しみました。 コンサートは高崎市金古町出身のソプラノ歌手鈴木麻里子さんと高崎市出身のプロのピアニスト髙橋瑠美さんを迎えて行われました。 これは音楽を通して地域の交流を楽しんでもらおうと、金古公民館が去年初めて開いたもので、ことしは前回の反響を受け、堤ケ丘公民館も加わって開催されました。 鈴木さんは透