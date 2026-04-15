「ロッテ−日本ハム」（１５日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ＪＲＡの三浦皇成騎手がファーストピッチセレモニーに登場した。背番号１６で、背中にＫＯＳＥＩと書かれたグレーユニホームを着用して登場。ジョッキーブーツを履いてマウンドに向かうと、ワインドアップで投球した。左打者の外角へ大きく外れたが、笑顔で手を振ると、スタンドが大きく盛り上がった。三浦は２０２５年のスプリンターズＳで、ウインカーネリアン