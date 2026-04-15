【モデルプレス＝2026/04/15】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（以下、「今日好き」）に出演していた木村斗一（きむら・とうい）が4月14日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアスタイルに反響が集まっている。【写真】「今日好き」イケメンDK「新鮮」衝撃の金髪イメチェン◆木村斗一、金髪で新たな魅力披露木村は「髪色変わってもちゃらくないよ！！」とコメントし、自