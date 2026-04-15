ボートレース津のヴィーナスシリーズ第2戦が15日に開幕した。島田なぎさ（38＝埼玉）が2つの“久々”をクリアした。約3年9カ月ぶりの津。レース自体も約2カ月ぶり。5、1号艇の初日が4、1着なら上々だ。ただ、トップスタートで攻めた前半1Rは反省。「1マークは捲りもせず、差しもせず中途半端でした。これを反省してレースしていきたいです。休み明けとかは言い訳にしかならないので」。初日2走で体も温まり、勘も少しは戻っ