JR西日本によりますと、きょう（15日）午後5時43分頃、津山線の野々口駅～牧山駅間で沿線の確認が行われている影響で、津山線の一部列車に遅れがでているということです。 【影響区間】牧山駅～岡山駅間で一部列車に遅れJR西日本では最新の運行状況についてホームページでの確認を呼びかけています。