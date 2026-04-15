国土交通省中国地方整備局は「広島西部山系砂防事務所」の名称を「広島西部砂防事務所」に変更し、新たに瀬野川流域での事前防災対策に取り組むことを発表しました。 「広島西部山系砂防事務所」は２０１８年７月の西日本豪雨をきっかけに広島市・廿日市市・大竹市に砂防施設を整備するために設置された事務所で、４月から新たな事業に取り組むため名称を「広島西部砂防事務所」に変更し、体制を整えました。 新たな事業の対象