ミラノ・コルティナオリンピックを最後に現役を引退したスノーボードアルペンの竹内智香さんが広島市の松井市長を訪問しました。 竹内さんはソチオリンピックで銀メダルを獲得、今年２月のミラノ・コルティナオリンピックでは７大会連続出場を果たし現役を引退しました。 広島市役所を訪れた竹内さんは２８年間の競技人生を支えてくれた広島の人々への感謝の気持ちを伝えました。 広島ガス 竹内智香さん「たくさ