7月からテレビ朝日系で放送されるテレビアニメ『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』の主人公・エルサと契約結婚をするこじらせ次期公爵・ユリウスの幼なじみの友人であるレベッカ、そしてエルサを支える弟ハンネスのキャラクタービジュアルが発表となり、キャストとしてレベッカ役に山村響、ハンネス役に榎木淳弥が出演することが発表された。【画像】かわいい顔して王宮にも認められる実力！