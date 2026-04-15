追加キャストに山村響、榎木淳弥 『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』新キャラクター公開
7月からテレビ朝日系で放送されるテレビアニメ『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』の主人公・エルサと契約結婚をするこじらせ次期公爵・ユリウスの幼なじみの友人であるレベッカ、そしてエルサを支える弟ハンネスのキャラクタービジュアルが発表となり、キャストとしてレベッカ役に山村響、ハンネス役に榎木淳弥が出演することが発表された。
【画像】かわいい顔して王宮にも認められる実力！榎木淳弥演じる新キャラビジュアル
本作は、貧乏ながらも前向きに生きる没落貴族令嬢エルサ・ユカライネンと、エリートだが不器用でこじらせている次期公爵ユリウス・ロイアスが、利害の一致から出会ったその日に「契約結婚」をすることから始まる『尊すぎる“むずキュン”ハートフルラブコメディ』。共に過ごす日々の中で、互いの優しさに触れ、少しずつ心を通わせ “両片想い”となり、やがて“本当の夫婦”そして“家族”になっていくまでを、優しく丁寧に描いていく。
レベッカ・リーコネンは、ロイアス家と代々懇意にしているリーコネン侯爵家の夫人であり、ユリウスの幼なじみ。真っ直ぐなエルサと不器用なユリウスのことを常に気にかけ、2人の関係が進展してゆく様を、温かく見守り、応援するキャラクター。
ハンネス・ユカライネンはエルサの弟で、エルサがユリウスと結婚したことで、ロイアス公爵家からの支援を受け、名門学校への編入を果たす。その実力を認められ、王宮にも出入りをすることに。またエルサに危機が迫った時には、さりげなく姉を守る頼もしい一面も見せる。
レベッカ・リーコネンを演じるのは『とんがり帽子のアトリエ』のアガット役や、『Go! プリンセスプリキュア』天ノ川きらら／キュアトゥインクル役を務めた山村響。そしてハンネス・ユカライネン役には、『呪術廻戦』虎杖悠仁役や、『機動戦士ガンダムNT』ヨナ・バシュタ役を務めた榎木淳弥が務める。
不器用ながら少しずつ距離を縮めてゆくエルサとユリウスを、陰から見守り、そっと寄り添い支える存在となるレベッカとハンネスを、はたして2人はどのように演じるのか。
【画像】かわいい顔して王宮にも認められる実力！榎木淳弥演じる新キャラビジュアル
本作は、貧乏ながらも前向きに生きる没落貴族令嬢エルサ・ユカライネンと、エリートだが不器用でこじらせている次期公爵ユリウス・ロイアスが、利害の一致から出会ったその日に「契約結婚」をすることから始まる『尊すぎる“むずキュン”ハートフルラブコメディ』。共に過ごす日々の中で、互いの優しさに触れ、少しずつ心を通わせ “両片想い”となり、やがて“本当の夫婦”そして“家族”になっていくまでを、優しく丁寧に描いていく。
ハンネス・ユカライネンはエルサの弟で、エルサがユリウスと結婚したことで、ロイアス公爵家からの支援を受け、名門学校への編入を果たす。その実力を認められ、王宮にも出入りをすることに。またエルサに危機が迫った時には、さりげなく姉を守る頼もしい一面も見せる。
レベッカ・リーコネンを演じるのは『とんがり帽子のアトリエ』のアガット役や、『Go! プリンセスプリキュア』天ノ川きらら／キュアトゥインクル役を務めた山村響。そしてハンネス・ユカライネン役には、『呪術廻戦』虎杖悠仁役や、『機動戦士ガンダムNT』ヨナ・バシュタ役を務めた榎木淳弥が務める。
不器用ながら少しずつ距離を縮めてゆくエルサとユリウスを、陰から見守り、そっと寄り添い支える存在となるレベッカとハンネスを、はたして2人はどのように演じるのか。
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