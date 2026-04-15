4月14日、NHKで放送された「うたコン」にHANAが出演。メンバーからCHIKA、NAOKO、YURIの3人が宇多田ヒカルの「花束を君に」をカバーしたのだが、SNSがその出来栄えにザワついている。X上では、《うまかった》と称賛する声があがる一方で、《宇多田ってすごいんだなぁと感じられる動画》と、遠回しに手厳しい声を寄せる人も。3人で交互に歌う形だったのだが、出だしのYURI、あとを受けたNAOKOの“マイクの音量が低い”などの声