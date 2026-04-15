第139回中国輸出入商品交易会（広州交易会）は4月15日午前に開幕しました。今回の広州交易会は4月15日から5月5日まで3期に分けて広東省広州市内で開催され、展示総面積は155万平方メートル、ブース総数は7万5700、出展企業は3万2000社を超えています。今回の広州交易会の展示品専用エリアは179に増え、スマートウェアラブル、ディスプレー技術、消費者向け無人機、モジュラーハウス、庭施設など九つの専用エリアが初めて設置されま