１５日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比５２円４７銭（０・１１％）高の４万８５３３円５８銭だった。中東情勢の緊張緩和への期待から、２日連続で上昇した。３３３銘柄のうち、約６割にあたる１９５銘柄が値上がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比２５６円８５銭（０・４４％）高の５万８１３４円２４銭で、約１か月半ぶりに５万８０００円台を回復した。トラ