１５日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比５２円４７銭（０・１１％）高の４万８５３３円５８銭だった。

中東情勢の緊張緩和への期待から、２日連続で上昇した。３３３銘柄のうち、約６割にあたる１９５銘柄が値上がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比２５６円８５銭（０・４４％）高の５万８１３４円２４銭で、約１か月半ぶりに５万８０００円台を回復した。

トランプ米大統領がイランとの再協議の可能性を示唆したことを受け、前日の米株式市場で主要な株価指数がそろって上昇。原油先物価格も下落した。この流れを受けた東京市場でも幅広い銘柄が値上がりした。

読売３３３の構成銘柄の上昇率は、前日の決算が好感されてストップ高となったベイカレントの１４・３２％が最大だった。太陽誘電（１０・７６％）、ＬＩＮＥヤフー（６・１５％）と続いた。

下落率は、キオクシアホールディングス（７・４０％）、日本製鋼所（６・９８％）、三井金属（６・７２％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、１５・０６ポイント（０・４０％）高の３７７０・３３。