ジェニファー・ローレンスが主演する映画『DIE MY LOVE／ダイ・マイ・ラブ』より、本予告映像とビジュアルが解禁された。【動画】映画『DIE MY LOVE／ダイ・マイ・ラブ』不穏が渦巻く衝撃の本予告第78回カンヌ国際映画祭コンペティション部門はじめ、第83回ゴールデングローブ賞ドラマ部門主演女優賞にノミネートされ、世界各国の映画賞を席巻した本作。主演を務めるのは、『世界にひとつのプレイブック』（2012年）でアカデ