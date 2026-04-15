愛知県岡崎市で、徐々に花の色を変える「美人桜」が見ごろを迎えています。風に揺れる黄緑がかった花に、同じ木に濃いピンクに染まった花も。岡崎市の上地八幡宮の境内に植えられた樹齢300年のウコンザクラは、咲き始めの淡い黄緑色から、散り際にはピンク色に変わり、清楚な姿から「美人桜」とも呼ばれています。暖かい今年は去年より開花が早く、花の色も一気に変わったということです。見物客：「SNSでよくここがアップさ