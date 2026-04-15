2019年にスタートした＜日比谷音楽祭＞は「誰もが自由に音楽を楽しめる場を都市の真ん中につくる」という思いのもと、入場無料という大胆な仕組みでスタートし、コロナ禍という困難を乗り越えながら、日本の音楽文化に新たな価値を提示してきた唯一無二の音楽フェスだ。御存知の通り、その中心人物は亀田誠治である。「感動体験をひとりでも多くの人に届けたい」という極めてシンプルな思想を礎に自ら実行委員長の座につき、様々な