プレーオフ進出を決め喜ぶトレイルブレーザーズの選手たち＝14日、米フェニックス（ロイター＝共同）米プロバスケットボールNBAのプレーオフ（PO）進出決定戦は14日、フェニックスなどで行われ、西カンファレンスではレギュラーシーズン8位のトレイルブレーザーズが7位のサンズを114―110で破り、PO進出を決めた。東カンファレンスでは9位のホーネッツが延長の末、10位のヒートに127―126で競り勝った。サンズとホーネッツは