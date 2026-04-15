「春の全国交通安全運動」に合わせ、名古屋市千種区で15日、警察官が小学生に交通安全を呼びかけました。千種区の東山小学校では、通学路に警察官が立ち、「横断歩道では手を上げて渡ろう」などと子供たちに声をかけ登校を見守りました。また、通学時間帯の午前7時から9時まで車両の侵入が禁止されている学校周辺の道路では、警察官による取締りも行われ、進入禁止や一時不停止などの違反が20件確認されました。15日は愛知県