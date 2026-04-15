最後だから無許可で…？世界の航空機をほぼリアルタイムで追跡できるサイト「フライトレーダー24」の公式SNSアカウントは、アイスランド航空のボーイング757が、同国のベストマンナ諸島・ヴェストマンナエイヤルで超低空飛行を行ったと投稿しました。なにがあったのでしょうか。【画像】えっ低すぎ…これが「旅客機の低空飛行」驚愕の全貌ですこの便はフランクフルト発レイキャビク行きの521便として運航されていました。同公