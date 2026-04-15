4月10日〜12日に東京・辰巳アイスアリーナで開催された「STARS ON ICE JAPAN TOUR 2026」を観覧した「にしたんクリニック」などを手がける西村誠司社長が15日、TikTokを更新。にしたんクリニックがスポンサーを務め、世界トップクラスのフィギュアスケーターが集結したアイスショーの熱気と感動を西村節で伝えた。【写真】これはレア？にしたんクリニック・西村社長が披露したあざとポーズ！最前列で観覧したことで「選手が滑ると