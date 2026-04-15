4月10日〜12日に東京・辰巳アイスアリーナで開催された「STARS ON ICE JAPAN TOUR 2026」を観覧した「にしたんクリニック」などを手がける西村誠司社長が15日、TikTokを更新。にしたんクリニックがスポンサーを務め、世界トップクラスのフィギュアスケーターが集結したアイスショーの熱気と感動を西村節で伝えた。



【写真】これはレア？にしたんクリニック・西村社長が披露したあざとポーズ！

最前列で観覧したことで「選手が滑るときに起こる風」「スピンして着氷した時の氷の軋む音」まで体感できたとコメントした。テレビでは味わえない生観戦ならではの迫力と臨場感に圧倒された様子だった。



特に印象に残った選手として、中井亜美の名前を挙げた。動画内では中井がミラノ冬季五輪で披露して話題となった「あざとポーズ」を真似して、リスペクトを表現していた。



「世界のトップスケーターは違うなという風に思いました。彼らがスケートで、目の前に行くと起こる風だったり、スピンして着氷した時の氷の軋む音というんでしょうかね。もう本当に素晴らしくて、僕はあのスケーターの皆さんが本当に小さな時から今に至るまで、スケートに人生を捧げてきたんじゃないかなって思ったんですよ」



また、トリノ五輪金メダリスト・荒川静香の演技には単なる感動にとどまらず、ビジネスマンらしい感想も口にした。



「『イナバウアー観たいな』と思って（演技を）スタートしたんですよ。そしたらね、最後にね、やってくれましたよ、イナバウアー。マーケティングのプロとして『〇〇だったら〇〇』みたいな、みんなが想像するのを持っていると強いなと思って、多分僕以外もね、絶対みんな『イナバウアー』と思ったはずなんですよ。それがイナバウアー披露した時にはもう、みんなで歓声が起こって、すごいなと思った」と、マーケティング視点で分析していた。