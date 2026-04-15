「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。4月14日（火）の放送は、IMP. が登場。メンバーをカード化して召喚バトル！ 【動画】「ファンを束縛します」IMP.佐藤新の“重めの愛”にあのちゃん衝撃IMP. は、2023年にデビューした7人組男性グループ。マカオや中国、バンコクなど海外の音楽フェスにも多数出演し、国内では全国アリーナツアーを開催するなど、注目を集めている。今回はIMP.のメンバーをカード化して召喚する、カ