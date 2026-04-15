「ファンを束縛します」IMP．佐藤新の“重めの愛”にあのちゃん衝撃：あのちゃんの電電電波
「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。
4月14日（火）の放送は、IMP. が登場。メンバーをカード化して召喚バトル！
【動画】「ファンを束縛します」IMP.佐藤新の“重めの愛”にあのちゃん衝撃
IMP. は、2023年にデビューした7人組男性グループ。マカオや中国、バンコクなど海外の音楽フェスにも多数出演し、国内では全国アリーナツアーを開催するなど、注目を集めている。
今回はIMP.のメンバーをカード化して召喚する、カードバトルを開催。まずは、メンバーそれぞれの個性や能力を把握するための自己紹介から。
グループ内最年長の横原悠毅は、かつてお笑い芸人を目指していたという。「自分が面白いかどうかは分からなかったけど、自分がイケメンだということは分かって、この業界に入った」と語り、あのちゃんも爆笑！
リーダーの影山拓也は、勉強は苦手だが運動神経は抜群。空手、フットサル、サッカーを長年続けてきたため、「体力はメンバーで一番自信がある」とのこと。
グループのMC担当である基俊介は、特技のボイスパーカッションを披露。
センターを務める佐藤新は、グループ内の嫉妬深さNo.1で「ファンを束縛します」と宣言。ファンが他のボーイズグループのライブに行くと嫉妬してしまうといい、「やめてほしい。許せない！」と重めの愛を語った。これに、あのちゃんは「珍しいね!?」と驚くが、ササキは「いいね！」と高評価。
鈴木大河は「クールなポンコツ」。メンバーのライブ衣装も担当しており、ファッションセンスにに自信が。
最年少の松井奏は、抜群のスタイルを生かしたモデルポージングを披露。
椿泰我は「サウナ・スパプロフェッショナル」という専門資格を持つほどのサウナ好きで、ユーモアの面でも自信あり。
メンバー全員の紹介が終わり、最初の対決は「女性コーデセンス対決」。「春のデート」をテーマに理想の女性コーディネートを考案し、そのセンスをあのちゃんが判定する。
鈴木が選んだのは、白のロングスカートにカーディガンを合わせた、王道の可愛らしさが光るコーディネート。松井は、黒のキャップに黒のパンツスタイルという、ラフでストリート感のある全身黒のコーディネートを提案した。
あのちゃんは「僕が着るなら、こっちの方がラフに着れていい」という理由で松井のコーデを選択。
敗北した鈴木は、グループの衣装担当という自負があっただけにがっくり。一方、勝利した松井は「自分の休日のコーディネートがこんな感じ。もし彼女がいたら、僕と同じような格好でラフに出かけたい」とデートプランを語った。
このほか、バランスボール耐久対決や、綱引き対決も。「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！
4月14日（火）の放送は、IMP. が登場。メンバーをカード化して召喚バトル！
【動画】「ファンを束縛します」IMP.佐藤新の“重めの愛”にあのちゃん衝撃
IMP. は、2023年にデビューした7人組男性グループ。マカオや中国、バンコクなど海外の音楽フェスにも多数出演し、国内では全国アリーナツアーを開催するなど、注目を集めている。
今回はIMP.のメンバーをカード化して召喚する、カードバトルを開催。まずは、メンバーそれぞれの個性や能力を把握するための自己紹介から。
グループ内最年長の横原悠毅は、かつてお笑い芸人を目指していたという。「自分が面白いかどうかは分からなかったけど、自分がイケメンだということは分かって、この業界に入った」と語り、あのちゃんも爆笑！
リーダーの影山拓也は、勉強は苦手だが運動神経は抜群。空手、フットサル、サッカーを長年続けてきたため、「体力はメンバーで一番自信がある」とのこと。
グループのMC担当である基俊介は、特技のボイスパーカッションを披露。
センターを務める佐藤新は、グループ内の嫉妬深さNo.1で「ファンを束縛します」と宣言。ファンが他のボーイズグループのライブに行くと嫉妬してしまうといい、「やめてほしい。許せない！」と重めの愛を語った。これに、あのちゃんは「珍しいね!?」と驚くが、ササキは「いいね！」と高評価。
鈴木大河は「クールなポンコツ」。メンバーのライブ衣装も担当しており、ファッションセンスにに自信が。
最年少の松井奏は、抜群のスタイルを生かしたモデルポージングを披露。
椿泰我は「サウナ・スパプロフェッショナル」という専門資格を持つほどのサウナ好きで、ユーモアの面でも自信あり。
メンバー全員の紹介が終わり、最初の対決は「女性コーデセンス対決」。「春のデート」をテーマに理想の女性コーディネートを考案し、そのセンスをあのちゃんが判定する。
鈴木が選んだのは、白のロングスカートにカーディガンを合わせた、王道の可愛らしさが光るコーディネート。松井は、黒のキャップに黒のパンツスタイルという、ラフでストリート感のある全身黒のコーディネートを提案した。
あのちゃんは「僕が着るなら、こっちの方がラフに着れていい」という理由で松井のコーデを選択。
敗北した鈴木は、グループの衣装担当という自負があっただけにがっくり。一方、勝利した松井は「自分の休日のコーディネートがこんな感じ。もし彼女がいたら、僕と同じような格好でラフに出かけたい」とデートプランを語った。
このほか、バランスボール耐久対決や、綱引き対決も。「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！