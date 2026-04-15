プロボクシングのWBC世界バンタム級2位・那須川天心（帝拳、27）が、2026年4月11日に東京・両国国技館で行われたWBC同級王座挑戦者決定戦で、同級1位ファン・フランシスコ・エストラダ（メキシコ、35）を9回終了TKOで破った。次戦はWBCバンタム級タイトル戦の勝者との対戦が既定路線試合は、スピードで上回る那須川が序盤から支配した。冷静にパンチを上下に打ち分け、着実にポイントを重ねていった。この日は公開採点ルールが採用