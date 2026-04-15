瀬戸内地方は気圧の谷や湿った空気の影響で、雨が降っています。夜のはじめごろも雨雲がかかりますが、夜遅くは曇りになるでしょう。 16日は明け方まで雨の降るところがある見込みです。朝からは全域で晴れて、日差しがよく届くでしょう。朝の最低気温は岡山で13度、津山で11度、高松で14度の予想です。15日朝よりも3度前後気温が低くなります。日中の最高気温は岡山で23度、津山で21度、高松で22度でしょう。15日よりも4度以上気